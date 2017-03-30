В Молдове пройдет акция "День Добрых Дел"

Члены республиканского волонтерского центра Молдовы рассказали о предстоящих акциях "дня добрых дел", которые планируется провести в ближайшее время в Кишиневе и других девяти населенных пунктах страны.

В мероприятии приняли участие:

— директор Республиканского Волонтерского Центра (РВЦ) Николай РАЙЛЯН;

— менеджер проекта "День Добрых Дел" Александра ГОРБАТАЯ;

— менеджер массовых культурных мероприятий РВЦ Никита СОЛОВЬЕВ.

Мероприятие прошло в мультимедийном пресс-центре Sputnik Молдова по адресу: бул. Штефан чел Маре, 202, 4 этаж.

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