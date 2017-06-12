Презентация промотура исполнительницы Алины Делисс

Участники мероприятия рассказали о планируемом промотуре в поддержку нового альбома певицы Алины Делисс "Мама". Концерты пройдут с 14 по 23 июня 2017 в девяти городах Молдовы: Единец, Рышканы, Бельцы, Сороки, Вулканешты, Конгаз, Комрат, Чадыр-Лунга и Кишинёв.

В мероприятии приняли участие:

— исполнительница Алина Делисс;

— народный артист Молдовы Константин Москович.

Мероприятие прошло в мультимедийном пресс-центре Sputnik Молдова по адресу: бул. Штефан чел Маре, 202, 4 этаж.

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