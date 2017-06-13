Видеомост к Международному дню донора крови

Главные темы

Предсказания сбываются: что нагадали о курсе молдавского лея Что происходит с курсом молдавского лея к доллару, какова ситуация на рынке и что говорят в Национальном банке Молдовы? 258

Карасин: законопроект о запрете программ из РФ - информационная блокада Проект, предложенный Демпартией РМ, позволяет телеканалам размещать информационно-аналитические программы, новости и передачи на военную тематику только стран-членов ЕС, США, Канады, а также других государств, ратифицировавших Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении. 110