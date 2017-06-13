Видеомост к Международному дню донора крови

В понедельник, 12 июня в 11.00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Молдова прошла пресс-конференция на тему: "Презентация национального тура исполнительницы Алины Делисс"
Во вторник, 30 мая, в 11.00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Молдова прошла пресс-конференция на тему "Об открытии филиала Международного Византийского клуба в Республике Молдова".
Что происходит с курсом молдавского лея к доллару, какова ситуация на рынке и что говорят в Национальном банке Молдовы?
Проект, предложенный Демпартией РМ, позволяет телеканалам размещать информационно-аналитические программы, новости и передачи на военную тематику только стран-членов ЕС, США, Канады, а также других государств, ратифицировавших Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении.
Президент Молдовы считает, что нынешняя законодательная инициатива демократов об изменении Кодекса о телевидении и радио - это очередная попытка показать свою проевропейскость и антироссийскую риторику.
Правительство Латвии собирается принять окончательное решение по финансированию здравоохранения, семейные врачи собираются бастовать.
Президент Литвы Даля Грибаускайте призвала жителей страны стать донорами крови.
Новый министр финансов Эстонии Тоомас Тынисте оказался в центре мошеннического скандала.
Беларусь передала в Еврокомиссию и в органы Конвенции Эспо отчет по итогам состоявшейся в январе 2017 года seed-миссии МАГАТЭ.
Капитан сборной Грузии по баскетболу и центровой "Голден Стэйт Уорриорз" Заза Пачулия стал чемпионом НБА в составе своего клуба.
Зачем понадобилось в Абхазии создавать Федерацию всестилевого каратэ, рассказал президент недавно созданной организации, депутат Парламента Ахра Абухба.
С начала текущего года в Азербайджан прибыло около одного миллиона туристов.
Правительство Армении планирует сократить число служебных автомашин в стране.
Казахстан и Россия договорились по программе ускоренного создания ракеты "Союз-5" и соответствующей инфраструктуры на космодроме "Байконур".
Вдоль автотрассы Бишкек — Кара-Балта планируется снести более 200 объектов и спилить 3 тысячи деревьев в рамках проекта расширения дороги.
Российские власти сняли запрет на въезд в страну для более 100 тысяч граждан Таджикистана.
Правительства Узбекистана и Афганистана готовят соглашение о торговле и сотрудничестве в области транзита, это позволит увеличить взаимный товарооборот между странами.
На чемпионате России по вольной борьбе Давид Баев сотворил маленькую сенсацию, одолев действующего чемпиона мира Магомеда Курбаналиева
Правительство Латвии собирается принять окончательное решение по финансированию здравоохранения, семейные врачи собираются бастовать.
Президент Литвы Даля Грибаускайте призвала жителей страны стать донорами крови.
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