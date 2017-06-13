Видеомост к Международному дню донора крови

14 июня в мире отмечается Всемирный день донора крови. На встрече в формате видеомоста специалисты говорили о важности донорского движения в наших странах, о работе центров по переливанию крови, а также о поддержке добровольных доноров крови, ближайших акциях, призванных привлечь внимание общественности к проблематике донорства.
В Кишиневе:
— директор Национального Центра переливания крови Светлана ЧЕБОТАРЬ;
В Минске:
— заместитель директора Республиканского научно-практического центра трансфузиологии и медицинских биотехнологий Министерства здравоохранения Республики Беларусь Татьяна КЛЕСТОВА;
— председатель Минской городской организации Белорусского общества Красного Креста Елена ФАДЕЕВА.
В Астане:
— координатор проектов "Красный Полумесяц Казахстана" г. Астана Алтынай АХМЕТЖАНОВА.
В Бишкеке:
— начальник департамента здравоохранения Красного Полумесяца Кыргызстана Сабина ИБРАИМОВА;
— координатор проекта "Развитие безвозмездного и добровольного донорства в стране", представитель Республиканского центра крови Бедел ТУРДУБЕКОВ.
В Душанбе:
— доктор медицинских наук, глава регионального представительства Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца в Москве Даврон МУХАМАДИЕВ.
Мероприятие прошло в мультимедийном пресс-центре Sputnik Молдова по адресу: бул. Штефан чел Маре, 202, 4 этаж.
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