Как противостоять незаконной застройке в Кишиневе

В понедельник, 17 июля, в 14.30 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Молдова прошла пресс-конференция на тему: "Коррупционные сюрпризы от застройщиков и чиновников – уничтожение парков, исторических зданий, инфраструктуры Кишинева".

Ситуация с незаконным строительством в Кишинёве по-прежнему остаётся критической. Активизируется подобное строительство на улицах Милеску Спэтару, Флорилор; выявляются новые случаи по улице А. Хыждэу, Зимбрулуй. Остается неизвестной судьба строительства новых гипермаркетов. Также неясно продолжение истории с гражданами, пострадавшими от незаконного строительства мансард. Об этих и других темах, волнующих сегодня горожан, говорили общественные активисты Кишинева:

— гражданский активист, эксперт в области транспорта и энергетики Серджиу УНГУРЯНУ;

— гражданский активист, пострадавший от незаконной застройки Юлиан УКРАИНЕЦ;

— гражданский активист, председатель НПО «Любимый Город» Виталий ВОЗНОЙ.