Видеомост к международному дню без автомобиля

В пятницу, 22 сентября, в 13.00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Молдова прошел видеомост Кишинев - Баку - Минск - Бишкек, приуроченный к международному дню без автомобилей

22 сентября во всем мире отмечается Всемирный день без автомобиля. В этот день автомобилистам (и мотоциклистам) предлагается хотя бы на день отказаться от использования потребляющих топливо транспортных средств. В некоторых городах и странах проходят специально организованные мероприятия.

Об экологической проблеме современных городов и путях их решения говорили общественные деятели в Молдове, Азербайджане, Беларуси и Кыргызстане.

Участники:

в Кишиневе:

— представитель инициативной группы "Рышкановский парк. Возрождение" (Кишинев) Ольга АНТОНОВА.

В Баку:

— руководитель Общественного объединения гуманитарной поддержки "Хаят" Азер АЛЛАХВЕРХАНОВ.

В Минске:

— председатель правления Минского велосипедного общества, сотрудник Центра экологических решений Павел ГОРБУНОВ.

В Бишкеке:

— эколог Мария КОЛЕСНИКОВА;

— директор ОО "Велосообщество" Искандер АЛИЕВ.

Мероприятие прошло в мультимедийном пресс-центре Sputnik Молдова по адресу: бул. Штефан чел Маре, 202, 4 этаж.