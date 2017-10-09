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Фото из пресс-центра

Презентация проекта "Этнический караван Молдовы"

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  • Влад НЕПОЛЮК, Кристиан ЕРМУРАЧИ, Думитру РОЙБУ, Алина ТАБАКАРЬ, Дорин ЧУРЯ и Виктор САНДУ
  • Кристиан ЕРМУРАЧИ, Думитру РОЙБУ и Алина ТАБАКАРЬ
  • Влад НЕПОЛЮК
  • Кристиан ЕРМУРАЧИ
  • Думитру РОЙБУ
  • Алина ТАБАКАРЬ
  • Дорин ЧУРЯ
  • Виктор САНДУ
© Sputnik / MIROSLAV ROTARI
Влад НЕПОЛЮК, Кристиан ЕРМУРАЧИ, Думитру РОЙБУ, Алина ТАБАКАРЬ, Дорин ЧУРЯ и Виктор САНДУ

В понедельник, 9 октября, в 11.00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Молдова состоялась пресс-конференция на тему: презентация проекта "Этнический караван Молдовы", инициированный молодежным движением "Наследники Штефана"

Какова нынешняя межэтническая ситуация в Молдове? Что может сделать молодежь для создания в обществе гармоничной межэтнической среды, которая смогла бы гарантировать социальный мир в нашей стране? Эти вопросы обсудили гражданские активисты молодежного движения "Наследники Штефана", которые представили детали проекта "Караван этнических караванов в Молдове".

Участники:
— президент молодежного движения "Наследники Штефана" Думитру РОЙБУ;
— координатор проекта, молодежное движение "Наследники Штефана" Алина ТАБАКАРЬ;
— координатор проекта, молодежное движение Наследники Штефана" Дорин ЧУРЯ;
— волонтер, член движения "Наследники Штефана" Виктор САНДУ;
— волонтер, член движения "Наследники Штефана" Влад НЕПОЛЮК;
— волонтер, член движения "Наследники Штефана" Кристиан ЭРМУРАЧИ;
— волонтер, член движения "Наследники Штефана" Анастасия ФОЙУ.

Мероприятие прошло в мультимедийном пресс-центре Sputnik Молдова по адресу: бул. Штефан чел Маре, 202, 4 этаж.

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