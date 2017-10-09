Презентация проекта "Этнический караван Молдовы"

Какова нынешняя межэтническая ситуация в Молдове? Что может сделать молодежь для создания в обществе гармоничной межэтнической среды, которая смогла бы гарантировать социальный мир в нашей стране? Эти вопросы обсудили гражданские активисты молодежного движения "Наследники Штефана", которые представили детали проекта "Караван этнических караванов в Молдове".
Участники:
— президент молодежного движения "Наследники Штефана" Думитру РОЙБУ;
— координатор проекта, молодежное движение "Наследники Штефана" Алина ТАБАКАРЬ;
— координатор проекта, молодежное движение Наследники Штефана" Дорин ЧУРЯ;
— волонтер, член движения "Наследники Штефана" Виктор САНДУ;
— волонтер, член движения "Наследники Штефана" Влад НЕПОЛЮК;
— волонтер, член движения "Наследники Штефана" Кристиан ЭРМУРАЧИ;
— волонтер, член движения "Наследники Штефана" Анастасия ФОЙУ.
Мероприятие прошло в мультимедийном пресс-центре Sputnik Молдова по адресу: бул. Штефан чел Маре, 202, 4 этаж.