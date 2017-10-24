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Фото из пресс-центра

В Кишиневе прошел видеомост "Европейский вектор – опыт Молдовы"

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  • Евгений Паскарь, Владимир Головатюк, Влад Батрынча и Гайк Вартанян
  • Владимир Головатюк и Влад Батрынча
  • Влад Батрынча и Гайк Вартанян
  • Владимир Головатюк
  • Влад Батрынча
  • Гайк Вартанян
© Sputnik / MIROSLAV ROTARI
Евгений Паскарь, Владимир Головатюк, Влад Батрынча и Гайк Вартанян

24 октября в 11:00 в пресс-центре Sputnik Молдова прошел видеомост на тему: "Подписание Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве с ЕС. Опыт Молдовы"

В ноябре 2017 года пройдет саммит "Восточного партнерства" в Брюсселе, на котором планируется подписание Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве между Арменией и ЕС. Учитывая, что Молдова уже имеет большой опыт сотрудничества с ЕС, в ходе видеомоста участники из РМ рассказали о плюсах и минусах подписания подобного документа.

Участники в Кишиневе:
— глава межпарламентской группы дружбы Молдова-Армения парламента Республики Молдова, доктор экономических наук Владимир ГОЛОВАТЮК;
— депутат  парламента  РМ, исполнительный секретарь ПСРМ Влад БАТРЫНЧА;
— политолог, муниципальный советник, Кишинев, Член общественного совета при президенте, председатель армянской общины Республики Молдова Гайк ВАРТАНЯН.

В Ереване:
— депутат Национального Собрания Республики Армения, глава Межпарламентской группы дружбы Армения-Молдова Айк БАБУХАНЯН;
— руководитель исследовательского центра "Альтернатива", доктор экономических наук, профессор Татул МАНАСЕРЯН;
— председатель НПО "Международная общественная организация гуманитарного развития" Арман ГУКАСЯН;
— зампредседателя НПО "Международная общественная организация гуманитарного развития" Цовинар КОСТАКЯН.

Мероприятие прошло в мультимедийном пресс-центре Sputnik Молдова по адресу: бул. Штефан чел Маре, 202, 4 этаж.

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