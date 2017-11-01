"Воевод" вернулся из Италии с медалями

24 октября в 11:00 в пресс-центре Sputnik Молдова прошел видеомост на тему: "Подписание Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве с ЕС. Опыт Молдовы".
В понедельник, 9 октября, в 11.00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Молдова состоялась пресс-конференция на тему: презентация проекта "Этнический караван Молдовы", инициированный молодежным движением "Наследники Штефана".
В пятницу, 22 сентября, в 13.00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Молдова прошел видеомост Кишинев - Баку - Минск - Бишкек, приуроченный к международному дню без автомобилей.
В Кишиневе у здания мэрии создается аварийная ситуация - неработающий светофор, новшество на этом "пятачке", может спровоцировать аварии.
Глава внешнеполитического ведомства Молдовы объяснил причины отзыва руководителей диппредставительств нашей страны за рубежом.
Контроль госграницы на двоих: на молдавско-румынской границе появятся смешанные группы по патрулированию.
Граждан России, проживающих на территории Латвии, призывают голосовать на выборах президента России за Ксению Собчак.
В Литве карета скорой помощи, спешившая на вызов, насмерть сбила выбежавшего на дорогу лося.
После того, как в Таллине полиция застрелила человека, размахивавшего ножом, в Эстонии встал вопрос об оснащении силовиков электрошокерами.
Посольство США в Беларуси начнет выдачу туристических виз для всех белорусов с 2018 года, а условия для получения неэммиграционных виз уже смягчены.
Грузинский оппозиционер Нино Бурджанадзе расскажет на российских телевизионных ток-шоу о своей политической позиции и о том, каким видит будущее.
С начала года по 1 ноября Абхазия экспортировала лишь 35 тонн цитрусовых против 200 тонн за тот же период 2016 года.
В Баку арестован главный коммунист страны - бывший председатель Единой коммунистической партии Азербайджана Муса Туканов.
Финансирование аппарата президента Армении в 2018 году значительно сократится по причине перехода от президентской к парламентской модели управления.
Астанинская площадка по урегулированию ситуации в Сирии не является конкурентом Женевскому процессу, а дополняет его, считает политолог.
Фольклорный ансамбль из Кыргызстана провел флешмоб в одном из бишкекских троллейбусов, сыграв известную казахстанскую композицию во имя мира между народами.
В России завершено расследование уголовного дела о массовых беспорядках на Хованском кладбище, в результате которых погибли трое граждан Таджикистана.
Пользователи соцсетей Узбекистана массово осуждают теракт, устроенный выходцем из республики в Нью-Йорке, отмечая, что он не просто опозорил, но и подставил всю страну.
Генпрокуратура Южной Осетии проверяет обстоятельства трагедии на стройке нового комплекса Югоосетинского университета, где двое рабочих сорвались со стены.
Граждан России, проживающих на территории Латвии, призывают голосовать на выборах президента России за Ксению Собчак.
В Литве карета скорой помощи, спешившая на вызов, насмерть сбила выбежавшего на дорогу лося.
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