Как соблюдаются права национальных меньшинств в Молдове

Во всем мире 16 ноября отмечается "Международный день толерантности". В Молдове 5 лет назад вступил в силу закон "О не дискриминации", который был последним условием Брюсселя для подписания с Молдовой соглашения об ассоциированном членстве ЕС. Что изменилось за пять лет? Ущемляются ли права нацменьшинств в Молдове? О реальном положении дел с соблюдением прав национальных меньшинств в Молдове будут говорили эксперты:

— эксперт Центра неформального образования Diversitate Екатерина ПОСТОЛАТИЙ;

— руководитель Информационно-аналитического правозащитного центра при Координационном совете русских общин Михаил СИДОРОВ;

— председатель Совета по предупреждению и ликвидации дискриминации и обеспечению равенства Ян ФЕЛЬДМАН.

Мероприятие прошло в мультимедийном пресс-центре Sputnik Молдова по адресу: бул. Штефан чел Маре, 202, 4 этаж.