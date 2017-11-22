Дети и общество – как сберечь и защитить новое поколение

В любом обществе дети и подростки являются самой уязвимой категорией населения. В современном мире их интересы и права часто нарушаются. О проявлениях насилия над детьми; о проблеме сиротства, усыновления и опекунства, об абортах говорили специалисты:

в Кишиневе:

— народный адвокат по правам ребенка Майя БЭНЭРЕСКУ.

В Минске:

— руководитель образовательного проекта "За жизнь, нравственность и семейные ценности" Фонде Преподобной Ефросиньи Полоцкой Елена ЯРОШЕВИЧ.

В Бишкеке:

— заместитель главы Представительства Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Кыргызстане Мунир Намикович МАМЕДЗАДЕ.

В Астане:

— консультант от Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) Лариса ТИХОНОВА.

Мероприятие прошло в мультимедийном пресс-центре Sputnik Молдова по адресу: бул. Штефан чел Маре, 202, 4 этаж.