Дети и общество – как сберечь и защитить новое поколение

В любом обществе дети и подростки являются самой уязвимой категорией населения. В современном мире их интересы и права часто нарушаются. О проявлениях насилия над детьми; о проблеме сиротства, усыновления и опекунства, об абортах говорили специалисты:
в Кишиневе:
— народный адвокат по правам ребенка Майя БЭНЭРЕСКУ.
В Минске:
— руководитель образовательного проекта "За жизнь, нравственность и семейные ценности" Фонде Преподобной Ефросиньи Полоцкой Елена ЯРОШЕВИЧ.
В Бишкеке:
— заместитель главы Представительства Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Кыргызстане Мунир Намикович МАМЕДЗАДЕ.
В Астане:
— консультант от Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) Лариса ТИХОНОВА.
Мероприятие прошло в мультимедийном пресс-центре Sputnik Молдова по адресу: бул. Штефан чел Маре, 202, 4 этаж.