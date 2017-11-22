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Зачем в Молдове собираются менять паспорта и удостоверения личности

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Sergiu Ungureanu și Maxim Gînga

В среду, 22 ноября, в 13.00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Молдова прошла пресс-конференция "Представители гражданского общества об изменениях удостоверения личности"

Большинством голосов депутаты парламентской комиссии по культуре, образованию, исследованиям, молодежи, спорту и СМИ 15 ноября дали положительное заключение проекту закона об изменении удостоверений личности и паспортов гражданина Молдовы. Предполагается изменение срока действия паспорта — для взрослых он составит вместо семи лет – десять, для детей младше семи лет – четыре года, а для тех, кому от 7 до 16 лет – семь лет. Также планируется исключить из удостоверений личности термин "национальность", информацию о группе крови и другие данные.

Свою точку зрения на намерение изменить документы, удостоверяющие личность, высказали:
— экономический эксперт Сергей УНГУРЯНУ;
— юрист Макским ГЫНГА.

Мероприятие прошло в мультимедийном пресс-центре Sputnik Молдова по адресу: бул. Штефан чел Маре, 202, 4 этаж.

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