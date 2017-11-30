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Новые возможности для людей с ограниченными возможностями

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  • Евгений Паскарь, Виталий Ковалев и Юрий Геогица
  • Виталий Ковалев и Юрий Геогица
  • Виталий Ковалев
  • Юрий Геогица
© Sputnik / MIROSLAV ROTARI
Евгений Паскарь, Виталий Ковалев и Юрий Геогица

В среду, 29 ноября, в 10.00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Молдова прошел видеомост Кишинев – Тбилиси и пресс-конференция на тему: "инклюзия людей с ограниченными возможностями"

Союз организаций инвалидов Республики Молдова принял участие в видеомосте Кишинёв-Тбилиси, проводимого в рамках международного проекта "Инклюзия в действии", направленного на реализацию права людей с ограниченными возможностями Молдовы, Армении и Грузии участвовать в процессах принятия решений.

В рамках мероприятия были представлены результаты проекта, обсуждены ситуация и проблемы касающиеся инклюзии людей с ограниченными возможностями Молдовы и Грузии в процессы принятия решений, представлены разработанные совместно финальные документы проекта: Модельная политика по включению людей с ограниченными возможностями в Республике Молдова, Армении и Грузии.

В мероприятии приняли представители Правительства и Парламента, Офиса ООН по правам человека, Офиса омбудсмена, органов местного публичного управления, люди с ограниченными возможностями, представители их неправительственных организаций Грузии и Республики Молдова.

Участники:
в Кишиневе:
— председатель Общественного объединения Союз организаций инвалидов Республики Молдова Виталий КОВАЛЕВ;
— председатель исполкома Общественного объединения Союз организаций инвалидов Республики Молдова  Юрий ГЕОРГИЦА.

В Тбилиси:
— президент Коалиции организаций людей с ограниченными возможностями Грузии "За независимую жизнь" Георге ДЗЕНАЛДЗЕ.

Мероприятие прошло в мультимедийном пресс-центре Sputnik Молдова по адресу: бул. Штефан чел Маре, 202, 4 этаж.

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