1 декабря – Всемирный день борьбы со СПИДом

В четверг, 30 ноября, в 12.00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Молдова прошел видеомост Кишинев – Москва – Астана – Бишкек – Будапешт – Минск, приуроченный к Всемирному дню борьбы со СПИДом

1 декабря по инициативе Всемирной организации здравоохранения, предложенной в 1988 году, отмечается Всемирный день борьбы со СПИДом. В ходе видеомоста речь шла о ситуации с заболеваемостью, о мерах профилактики, а также о современных методах лечения ВИЧ-инфекции.

Участники в Кишиневе:

— начальник Национальной программы борьбы со СПИДом Юрий КЛИМАШЕВСКИЙ.

В Москве:

— менеджер медицинских программ Регионального представительства Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца Александр МОРДВИН;

— младший научный сотрудник департамента социальных наук НИУ ВШЭ Даниил КАШНИЦКИЙ.

В Бишкеке:

— начальник департамента здравоохранения Красного Полумесяца КР Сабина ИБРАИМОВА;

— представители Республиканского центра СПИДа.

В Будапеште:

— координатор по вопросам здравоохранения Европейского офиса Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца Даврон МУХАМАДИЕВ.

В Минске:

— первый заместитель генерального секретаря Белорусского общества Красного Креста Инна ЛЕМЕШЕВСКАЯ.

В Астане:

— эксперты, представители СМИ.

Мероприятие прошло в мультимедийном пресс-центре Sputnik Молдова по адресу: бул. Штефан чел Маре, 202, 4 этаж.