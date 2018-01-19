Базы НАТО в Румынии и Прибалтике - как ответит Россия

В среду, 27 декабря, в 11.00 в пресс-центре Sputnik Молдова прошла пресс-конференция Мош Крэчуна.
В среду, 20 декабря, в 15.00, в мультимедийном пресс-центре Sputnik Молдова прошла пресс-конференция на тему: "Запрет российского аналитического контента на ТВ в Молдове - правовые аспекты".
В четверг, 14 декабря 2017 года, в 12.00 в пресс-центре Sputnik Молдова состоялась пресс-конференция на тему: "Молодежное движение "Наследники Штефана" представит проект "молодежная школа предпринимательства".
Автомобиль въехал в толпу людей в четверг в бразильском Рио-де-Жанейро, ранения получили порядка 15 человек.
Пять человек пострадали при нападении на школу в Улан-Удэ: учительница, трое учеников и один нападавший, один из подростков, устроивший нападение, пытался ранить себя ножом.
Этот день является 19-м в григорианском календаре. До конца года остаётся 346 дней, а какие события и памятные даты отмечаются 19 января.
Экс-президент Латвии Валдис Затлерс разразился газетной статьей, в которой менторским тоном объяснил Финляндии, как ей обороняться от России.
Литва готовится с помпой отметить 100-летие Акта о независимости – патриотов республики призывают скинуться на флажки.
Сданный осенью 2017 года спорткомплекс в Таллинне лишился своего крытого футбольного стадиона – навес над полем обвалился из-за непогоды.
Известный военный обозреватель Виктор Баранец рассказал радио Sputnik Беларусь о новациях в области современных вооружений и последних разработках военпрома.
Выходца из Грузии и его супругу обвиняют в разбойном нападении и убийстве 59-летнего мужчины в Германии.
Бывшего председателя Нацбанка Абхазии Даура Барганджия освободили из-под стражи - его задержали в 2017 году после того, как актер Владимир Этуш обвинил его в мошенничестве.
Россельхознадзор дал разрешение нескольким азербайджанским компаниям на поставки своей продукции в Россию, одна из них занимается торговлей кониной.
Гражданина Грузии, разыскиваемого в Российской Федерации, задержали на армяно-грузинской границе.
Местные власти рассказали о причине пожара в автобусе в Актюбинской области Казахстана, в результате которого погибли более 50 человек.
Секретариат Совбеза Кыргызстана запустил специальный интернет-портал, где граждане напрямую смогут сообщать о случаях коррупции.
Таджикистан детально рассказал о Концепции председательства в СНГ – в Москве прошло первое в году заседание комиссии по экономическим вопросам.
В результате пожара в пассажирском автобусе в Казахстане погибли более 50 граждан Узбекистана, только пятерым удалось выбраться из горящего салона.
При администрации главы Южной Осетии создана рабочая группа по обеспечению проведения на территории республики выборов президента России.
Экс-президент Латвии Валдис Затлерс разразился газетной статьей, в которой менторским тоном объяснил Финляндии, как ей обороняться от России.
Литва готовится с помпой отметить 100-летие Акта о независимости – патриотов республики призывают скинуться на флажки.
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