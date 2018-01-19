Базы НАТО в Румынии и Прибалтике - как ответит Россия

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В Рио-де-Жанейро автомобиль въехал в толпу: 15 человек ранены Автомобиль въехал в толпу людей в четверг в бразильском Рио-де-Жанейро, ранения получили порядка 15 человек. 28

В Улан-Удэ трое подростков устроили нападение на школу Пять человек пострадали при нападении на школу в Улан-Удэ: учительница, трое учеников и один нападавший, один из подростков, устроивший нападение, пытался ранить себя ножом. 107