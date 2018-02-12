"Наследники Штефана" представили новый проект для молодежи Молдовы

В пятницу, 9 февраля, в 14.00 в пресс-центре Sputnik Молдова прошла пресс-конференция на тему: "Молодежное движение "Наследники Штефана" запускает проект по развитию языковых навыков среди молодежи"

В ходе пресс-конференции представлена концепция проекта по изучению английского языка. Кто может принять участие в проекте? На каких условиях он будет осуществляться? Каковы перспективы и возможности для участников проекта? Об этом и других аспектах рассказали гражданские активисты:

— председатель молодежного движения "Наследники Штефана" Думитру РОЙБУ;

— координатор проекта Елизавета БАЗИЛЕВИЧ;

— координатор проекта Алина ТАБАКАРЬ;

— координатор проекта Дорин ЧУРЯ;

— волонтер Октавиан РУСУ;

Мероприятие прошло в мультимедийном пресс-центре Sputnik Молдова по адресу: бул. Штефан чел Маре, 202, 4 этаж.