"Наследники Штефана" представили новый проект для молодежи Молдовы

В ходе пресс-конференции представлена концепция проекта по изучению английского языка. Кто может принять участие в проекте? На каких условиях он будет осуществляться? Каковы перспективы и возможности для участников проекта? Об этом и других аспектах рассказали гражданские активисты:
— председатель молодежного движения "Наследники Штефана" Думитру РОЙБУ;
— координатор проекта Елизавета БАЗИЛЕВИЧ;
— координатор проекта Алина ТАБАКАРЬ;
— координатор проекта Дорин ЧУРЯ;
— волонтер Октавиан РУСУ;
Мероприятие прошло в мультимедийном пресс-центре Sputnik Молдова по адресу: бул. Штефан чел Маре, 202, 4 этаж.