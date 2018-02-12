В понедельник, 12 февраля, в 12.00, в пресс-центре Sputnik Молдова прошел видеомост Кишинев – Киев – Минск – Таллин – Бишкек на тему: "Революция на авторынке – электромобили в Молдове и мире"

Крупнейшие мировые автомобильные компании начинают массовое производство электромобилей в 2019 году. Как в ближайшие годы изменится мировой и отечественный авторынок? Как быстро электромобили вытеснят традиционные автомобили с двигателями внутреннего сгорания? Эти и другие вопросы стали предметом обсуждения специалистов из стран СНГ и ЕС.

Участники:

в Кишиневе:

— директор автосалона Николай НЕКРАСОВ.

В Киеве:

— генеральный директор Всеукраинской Ассоциации автомобильных импортеров и дилеров (ВААИД) Олег НАЗАРЕНКО.

В Минске:

— исполнительный директор ассоциации "Возобновляемая энергетика", доктор философии МАИТ в области информационных технологий Владимир НИСТЮК.

В Таллинне:

— председатель правления фирмы по предоставлению услуг электротакси Эрмо КОНТСОН.

В Бишкеке:

— заместитель директора Государственного агентства охраны окружающей среды и лесного хозяйства при правительстве Кыргызстана Арсен РЫСПЕКОВ.

Мероприятие прошло в мультимедийном пресс-центре Sputnik Молдова по адресу: бул. Штефан чел Маре, 202, 4 этаж.