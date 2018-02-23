Представлен фотоальбом "От Днестра до Москвы, от Москвы до Берлина"

В пятницу, 23 февраля в 16.00 в пресс-центре Sputnik Молдова прошла пресс-конференция на тему "Презентация фотоальбома "От Днестра до Москвы, от Москвы до Берлина".

Уникальное издание включает в себя не только архивные фотографии, посвященные боевому пути прославленного воинского подразделения. В книгу вошли воспоминания ветеранов корпуса – участников Великой Отечественной войны. Собранные в середине 1980-х годов поисковым клубом "Котовец", они чудом сохранились в архиве бывшего руководителя клуба А.Г.Томши, и публикуются впервые. Фотоиллюстрации и рассказы дополняют архивные документы военной поры: представления к наградам, донесения о потерях, журналы боевых действий.



Книга издана при поддержке Правительства Москвы и Московского центра международного сотрудничества. Издание представил автор-составитель, руководитель Русского историко-патриотического клуба, председатель Национального Координационного Комитета "Победа", Алексей ПЕТРОВИЧ.



Мероприятие прошло в мультимедийном пресс-центре Sputnik Молдова по адресу: бул. Штефан чел Маре, 202, 4 этаж.