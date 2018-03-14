Молдавских девушек обучат лидерским навыкам

Молодежное движение "Последователи Штефана" вместе с YMCA Moldova представят проект по развитию лидерских навыков среди девушек "WLead".
Во ходе пресс-конференции была представлена концепция проекта, порядок его реализации, критерии заявки и другие подробности.
Участники:
— председатель молодежного движения "Последователи Стефана" Думитру РОИБУ;
— координатор проекта Сильвия БОГОНОВСКИ;
— доброволец Анастасия ФОЙУ;
— доброволец Оксана БАЛАН.
Мероприятие прошло в мультимедийном пресс-центре Sputnik Молдова по адресу: бул. Штефан чел Маре, 202, 4 этаж.