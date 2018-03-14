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Фото из пресс-центра

Презентация молодежного движения "Волонтеры Победы"

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  • Презентация молодежного движения Волонтеры Победы
  • Презентация молодежного движения Волонтеры Победы
  • Презентация молодежного движения Волонтеры Победы
  • Презентация молодежного движения Волонтеры Победы
  • Презентация молодежного движения Волонтеры Победы
  • Презентация молодежного движения Волонтеры Победы
© Sputnik / Miroslav Rotari
Презентация молодежного движения "Волонтеры Победы"

В среду, 14 марта, в 11:00 в пресс-центре Sputnik Молдова прошла пресс-конференция на тему: "Как сохранить реки Молдовы".

В среду, 14 марта, в мире отмечается международный день рек. В каком состоянии находятся большие и малые реки Молдовы? Какие действия предпринимает государство и общество для сохранения рек и других водоемов страны? Откажется ли Украина от строительства ГЭС на Днестре? Эти и другие вопросы обсудили эксперты из Молдовы и Украины:

— член-корреспондент АНМ, доктор-хабилитат биологических наук, профессор Института зоологии Академии Наук Молдовы, Елена ЗУБКОВА;
— директор Международной ассоциации хранителей реки Днестр "Eco-TIRAS", доктор биологии Илья ТРОМБИЦКИЙ;
— гидробиолог, координатор Национальной речной сети Украины, Национальный экологический центр Украины (Киев) Виктор МЕЛЬНИЧУК.

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