Презентация молодежного движения "Волонтеры Победы"

В среду, 14 марта, в мире отмечается международный день рек. В каком состоянии находятся большие и малые реки Молдовы? Какие действия предпринимает государство и общество для сохранения рек и других водоемов страны? Откажется ли Украина от строительства ГЭС на Днестре? Эти и другие вопросы обсудили эксперты из Молдовы и Украины:

— член-корреспондент АНМ, доктор-хабилитат биологических наук, профессор Института зоологии Академии Наук Молдовы, Елена ЗУБКОВА;

— директор Международной ассоциации хранителей реки Днестр "Eco-TIRAS", доктор биологии Илья ТРОМБИЦКИЙ;

— гидробиолог, координатор Национальной речной сети Украины, Национальный экологический центр Украины (Киев) Виктор МЕЛЬНИЧУК.