Церемония награждения победителей Третьего конкурса молодых журналистов "Перспектива"

Конкурс проводился в четырех номинациях — "Лучшая обзорная или аналитическая статья", "Лучшее интервью", "Лучшее фото" и "Лучшее видео". Смотрите, как прошла церемония награждения победителей и призеров.

В пятницу, 25 мая, в пресс-центре международного информационного агентства и радио Sputnik Молдова состоялось награждение победителей Третьего Национального конкурса молодых журналистов "Перспектива". Конкурс стартовал в республике 28 декабря 2017 года и был посвящен теме "Здоровый образ жизни". В своих работах участникам важно было показать влияние здорового образа жизни на профилактику болезней, увеличение возраста населения страны и избавление жителей Молдовы от вредных привычек.

В этом году из общего количества присланных на конкурс работ было отобрано 17 заявок из разных регионов республики, от студентов и учащихся лицеев и ВУЗов республики, таких как: Молдавский государственный университет, Технический университет Молдовы, Славянский университет Республики Молдова, Приднестровский государственный университет им. Т.Г. Шевченко и теоретический лицей "Минерва".

Согласно сложившейся традиции, конкурс проводился в четырех номинациях — "Лучшая обзорная или аналитическая статья", "Лучшее интервью", "Лучшее фото" и "Лучшее видео". Победители определялись в два тура. В ходе первого тура работы оценивало жюри конкурса, а во втором свою оценку конкурсным работам дали пользователи интернета путем голосования на сайте Sputnik Молдова.

Обладатели трех первых мест во всех четырех номинациях получили памятные дипломы и ценные призы. Так, в номинации "Лучшая обзорная или аналитическая статья" первое место заняла Алиса Тулбу, второе — Ольга Голованова, третье место разделили — Виктор Ляхевич и Марина Гридина.

В номинации "Лучшее интервью" первое место присудили Елене Держански, второе — Елене Стоевой, третье — Николаю Руссу.

В номинации "Лучшее фото" первым стал Виктор Ляхевич, вторым — Дмитрий Леонтьев, третьей — Анастасия Флоря.

В номинации "Лучшее видео" первое место занял Вячеслав Татар, второе — Илона Ведрашко.

Конкурс активно поддерживается Посольством России и Представительством Россотрудничества в Молдове, которые, со своей стороны также отмечают участников и победителей Конкурса в специальных номинациях различными призами. В качестве почетного гостя на событии присутствовал чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Республике Молдова Фарит Мухаметшин, который вручил самой юной конкурсантке Анастасии Флоря, представившей на конкурс ряд творческих работ на молдавском языке, специальный подарок. Дипломы и памятные призы от Представительства Россотрудничества в Молдове вручил конкурсантам заместитель руководителя представительства Андрей Кибирев. Лауреатами стали Дмитрий Леонтьев, Анастасия Флоря, Марина Гридина и Виктор Ляхевич.

Призы за "бережное и почтительное отношение к русскому слову в публичном дискурсе и продвижение высокой культуры русской речи в СМИ Молдовы" вручили Елене Стоевой, Елене Держански и Алисе Тулбу. Награждала конкурсантов ректор Славянского университета Республики Молдова Татьяна Млечко.

Национальный конкурс молодых журналистов "Перспектива" учрежден международным информационным агентством и радио Sputnik Молдова в 2015 году. Цель конкурса — привлечь общественное внимание к задачам современной журналистики и поддержать молодых авторов республики в их стремлении к профессиональному мастерству. Проект реализуется при поддержке Представительства Россотрудничества в РМ.