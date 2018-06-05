Перспективы Молдовы в ЕАЭС

В пресс-центрах Sputnik в Кишиневе и Минске, а также "Россия Сегодня" в Москве прошел видеомост, на котором эксперты обсуждали итоги и перспективы состоявшегося в мае саммита стран Евразийского экономического союза

Во вторник, 5 июня, в 10:00 в пресс-центре Sputnik Молдова прошел видеомост Кишинев-Москва-Минск на тему: "Итоги саммита ЕАЭС – новые перспективы для Молдовы".

14 мая прошло заседание Высшего Евразийского экономического совета Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Cаммит завершился подписанием ряда соглашений, включая соглашение о международных договорах ЕАЭС с третьими странами, международными организациями или интеграционными объединениями, решение об основных ориентирах макроэкономической политики членов ЕАЭС на 2018-2019 годы, а также ряд внутренних документов.

К знаковым событиям форума эксперты относят получение Республикой Молдова статуса наблюдателя в Евразийском экономическом союзе — на саммит был приглашен и участвовал президент республики Игорь Додон.

Об итогах саммита и перспективах развития ЕАЭ рассказали эксперты:

в Кишиневе:

— советник президента РМ по экономическим вопросам Елена ГОРЕЛОВА;

В Минске:

— заведующий кафедрой международных отношений Академии управления при Президенте республики Беларусь, доктор политических наук, профессор Сергей КИЗИМА.

В Москве:

— директор департамента развития интеграции Евразийской экономической комиссии Сергей ШУХНО.

Мероприятие прошло в мультимедийном пресс-центре Sputnik Молдова по адресу – бул. Штефана чел Маре, 202, 4-й этаж.