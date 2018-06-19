Очарование сельского туризма - опыт Молдовы, Белоруссии и Эстонии

В рамках видеомоста, который прошел в пресс-центре Sputnik Молдова, эксперты из РМ, Белоруссии и Эстонии рассказали о национальных особенностях развития сельского туризма.

Красивая природа, разнообразные ландшафты, комфортный климат, богатое историческое наследие, культура, отличная кухня, развивающаяся инфраструктура, доступные цены – все эти факторы определяют привлекательность Молдовы не только для местных, но и для иностранных туристов.