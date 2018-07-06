Депутат Боднаренко: после перерасчета размер пенсии может сократиться

В Молдове сложилась тревожная ситуация в пенсионной системе - депутаты предостерегают, что последствия могут быть непредсказуемыми.

В ходе пресс-конференции в информационном агентстве Sputnik Молдова депутаты парламента рассказали о предлагаемых поправках в закон о пенсионной системе и затронули проблемные вопросы, связанные с пенсионерами. Комментируя предложенные правительством поправки, Елена Боднаренко, в частности отметила, что в результате перерасчета, размер пенсии может сократиться — это парадокс.

Она также привела факты, свидетельствующие о резкой депопуляции страны – и если управление страной в том же духе продолжится, апокалиптический сценарий для Молдовы может наступить совсем скоро.

Полную запись пресс-конференции смотрите по этой ссылке.