Культ еды в Молдове начнется с парада

Один из самых вкусных фестивалей пройдет 15 июля в селе Цыгэрлень, расположенного в сорока километрах от Кишинева. Об это рассказали его организаторы на пресс-конференции в пресс-центре Sputnik Молдова в ходе презентации фестиваля народной молдавской кухни "La vatra plăcintelor".

Гостей этно-кулинарного праздника ожидают оригинальные блюда традиционной кухни, также запланированы выступления артистов, будут представлены изделия ремесленников. Все посетители смогут попробовать плацинды и особенное местное вино бесплатно. Праздник начнется с традиционного парада.