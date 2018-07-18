Молдаване покорили сердца белорусов на "Славянском базаре"

Молдавские участники фестиваля "Славянский базар", на днях завершившегося в Белоруссии, рассказали в пресс-центре Sputnik Молдова о своих впечатлениях от этого яркого события в международной культурной жизни.

По словам Андреи-Эмиры Рацэ, которая заняла третье место в детском конкурсе фестиваля, на протяжении этого события она познакомилась с ребятами из 20 стран. Этот конкурс, как заявила юная исполнительница, дает ей дополнительный стимул развиваться дальше и покорять новые музыкальные вершины.

Уроженец Кишинева Марчел Рошка на "Славянском базаре" представлял Румынию. Он первый из молдавских исполнителей удостоился Гран-при фестиваля. Рошка сказал, что его поразили зрители в Витебске, а сам он испытал на конкурсе невероятные эмоции.

Напомним, что в этом году международный фестиваль "Славянский базар" прошел в белорусском городе Витебске с 12 по 16 июля 2018 года.