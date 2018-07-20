Демографический портрет Молдовы в 2035 году

Эксперт рассказала, что произойдет с населением Молдовы в ближайшие годы

По мнению многих ученых, политиков, общественных деятелей, одной из самых острых проблем современной Республики Молдова является депопуляция страны.

Заместитель директора по науке Национального института экономических исследований, ведущий научный сотрудник Центра демографических исследований доктор-хабилитат Ольга Гагауз рассказала о демографических изменениях в Молдове и сценариях развития ситуации в ближайшие годы.

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По ее словам, в ближайшее десятилетие количество и качество населения Молдовы будет существенно влиять на экономический потенциал страны, а также на возможности обеспечения устойчивого социально-экономического развития. Она подчеркнула, что с 1999 года в Молдове впервые за долгое время был зафиксирован отрицательный прирост населения — эта тенденция сохранялась до наших дней и будет продолжаться в будущем.

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