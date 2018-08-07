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Фото из пресс-центра

Историки из Молдовы, России, Белоруссии и Эстонии обсудили поисковые мероприятия

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  • Евгений Паскарь и Алексей Петрович
  • Алексей Петрович
  • Алексей Петрович
  • Пресс-центр
  • Алексей Петрович
© Sputnik / Miroslav Rotari
Евгений Паскарь и Алексей Петрович

В России с 10 по 24 августа стартует проект "Великая Победа, добытая единством". В рамках этого события пройдет и военно-историческая экспедиция "Волховский фронт. Чудово".

 Цель проекта объединить усилия поисковиков, историков, исследователей-архивистов из стран СНГ, Балтии, Грузии, сформировать единое информационное пространство, поддержать новые общие инициативы и практики по установлению судеб, погибших и пропавших без вести в годы войны, популяризировать подвиг борцов с нацизмом.

В преддверии этого события в ходе видеомоста в мультимедийном пресс-центре Sputnik специалисты из Молдовы, России Беларуси и Эстонии обсудили поисковые мероприятия.

Как рассказали поисковики, часто останки воинов находят обычные люди, которые с металлоискателем ищут в земле ценные артефакты. Не редко могилу того или иного бойца находят в частных огородах и других местах.

Во всех случаях поисковики занимаются идентификацией личности солдата, а также пытаются отыскать его родственников, которые часто оказываются в других странах мира.

Теги:
воинские захоронения, поисковики, Алексей Петрович, Эстония, Беларусь, Молдова, Россия
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