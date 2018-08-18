Кишинев – это Клондайк для археологов

Архитектор Серджиус Чокану рассказал в пресс-центре Sputnik Молдова о результатах археологических раскопок, которые недавно завершились в столице Молдовы.

КИШИНЕВ, 16 авг — Sputnik. По мнению специалиста, многие находки оказались неожиданными. Одна из них свидетельствует о том, что Кишинев уже во второй половине XVII века был крупным и процветающим городом, в котором строились здания из кирпича. Население Кишинева в этот период превышало население Афин.

По мнению эксперта, Кишиневу необходим документ, который бы защитил культурно-историческое наследие города от уничтожения в ходе активного строительства новых зданий. В целом, по мнению Чокану, городская археология в Молдове и в Кишиневе в частности, — это настоящий Клондайк для археологов.

Полную запись пресс-конференции можно посмотреть по этой ссылке.