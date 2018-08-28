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Фото из пресс-центра

Экономические интересы сближают Молдову и Россию

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Тема:
Молдавско-российский экономический форум (МРЭФ): новости (17)
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  • Евгений Паскарь, Игорь Додон и Андрей Назаров
  • Игорь Додон и Андрей Назаров
  • Андрей Назаров
  • В Кишиневе пройдет молдо-российский экономический форум
  • Евгений Паскарь, Игорь Додон и Андрей Назаров
  • Игорь Додон и Андрей Назаров
  • Игорь Додон
  • Евгений Паскарь, Игорь Додон и Андрей Назаров
  • Игорь Додон
  • В Кишиневе пройдет молдо-российский экономический форум
  • Ион Пержу
  • Евгений Паскарь, Игорь Додон и Андрей Назаров
  • В Кишиневе пройдет молдо-российский экономический форум
  • Игорь Додон
  • Олег Васнецов
© Sputnik / Miroslav Rotari
Евгений Паскарь, Игорь Додон и Андрей Назаров

Молдова и Россия готовы к полномасштабному экономическому сотрудничеству.

В ходе пресс-конференции в пресс-центре Sputnik Молдова президент страны Игорь Додон и представители российского бизнеса анонсировали предстоящий с 20 по 22 сентября в Кишиневе молдо-российский экономический форум и оценили потенциал двухстороннего сотрудничества.

В частности, президент РМ Игорь Додон заявил, что  при правильном подходе мы можем обеспечить в год около 450 миллионов долларов прямых инвестиций из Российской Федерации".

Полную запись пресс-конференции можно посмотреть по этой ссылке.

Тема:
Молдавско-российский экономический форум (МРЭФ): новости (17)
Теги:
молдо-российский экономический форум, Молдова-Россия, экономика, видеомост, пресс-конференция, Андрей Назаров, Олег Васнецов, Игорь Додон
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