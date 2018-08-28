Экономические интересы сближают Молдову и Россию

Молдова и Россия готовы к полномасштабному экономическому сотрудничеству.

В ходе пресс-конференции в пресс-центре Sputnik Молдова президент страны Игорь Додон и представители российского бизнеса анонсировали предстоящий с 20 по 22 сентября в Кишиневе молдо-российский экономический форум и оценили потенциал двухстороннего сотрудничества.

В частности, президент РМ Игорь Додон заявил, что при правильном подходе мы можем обеспечить в год около 450 миллионов долларов прямых инвестиций из Российской Федерации".

Полную запись пресс-конференции можно посмотреть по этой ссылке.