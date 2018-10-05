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Фото из пресс-центра

Митрофанова: наши средства и силы мы пытаемся перенаправить в СНГ

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  • Элеонора Митрофанова и Виктория Федорова
  • Элеонора Митрофанова
  • Элеонора Митрофанова и Виктория Федорова
  • Элеонора Митрофанова
  • Элеонора Митрофанова
© Sputnik / Дмитрий Дубинский
Элеонора Митрофанова и Виктория Федорова

Руководитель Россотрудничества рассказала о стратегических планах организации на постсоветском пространстве.

Выступая на пресс-конференции в Москве с видеоподключением пресс-центров Sputnik в Кишиневе, Минске и Ереване руководитель Россотрудничества Элеонора Митрофанова рассказала о направлениях деятельности руководимой ею организации.

Она подчеркнула, что одним из главнейших приоритетов для Россотрудничества являются страны постсоветского пространства. "Наши средства и силы мы пытаемся перенаправить в СНГ. Это наши соседи, а соседями надо дружить. Нас связывает история и культура – это фундамент на котором можно строить наше будущее", — заявила Митрофанова.

"По всем странам СНГ у нас существуют так называемые "дорожные карты". Мы знакомы со всеми школами, университетами, где есть русский язык, русскоязычный компонент. Мы работаем с учителями. Почти во всех странах есть совместные университеты – у нас огромная база для сотрудничества", — отметила Митрофанова.

В ходе мероприятия осуждались актуальные вопросы в контексте деятельности Россотрудничества в странах СНГ. Полную запись пресс-конференции можно посмотреть по этой ссылке.

Справка
Россотрудничество – российское Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, а также по международному гуманитарному содружеству. Россотрудничество представлено в 81 стране мира 98 представительствами.

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Теги:
Россотрудничество в Молдове, Россотрудничество в СНГ, пресс-конференция, Элеонора Митрофанова, СНГ
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