Митрофанова: наши средства и силы мы пытаемся перенаправить в СНГ

Выступая на пресс-конференции в Москве с видеоподключением пресс-центров Sputnik в Кишиневе, Минске и Ереване руководитель Россотрудничества Элеонора Митрофанова рассказала о направлениях деятельности руководимой ею организации.

Она подчеркнула, что одним из главнейших приоритетов для Россотрудничества являются страны постсоветского пространства. "Наши средства и силы мы пытаемся перенаправить в СНГ. Это наши соседи, а соседями надо дружить. Нас связывает история и культура – это фундамент на котором можно строить наше будущее", — заявила Митрофанова.

"По всем странам СНГ у нас существуют так называемые "дорожные карты". Мы знакомы со всеми школами, университетами, где есть русский язык, русскоязычный компонент. Мы работаем с учителями. Почти во всех странах есть совместные университеты – у нас огромная база для сотрудничества", — отметила Митрофанова.

В ходе мероприятия осуждались актуальные вопросы в контексте деятельности Россотрудничества в странах СНГ. Полную запись пресс-конференции можно посмотреть по этой ссылке.



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