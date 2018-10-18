Эксперты обсудили проблемные вопросы развития Кишинева

В ходе мероприятия эксперты дали оценку текущему состоянию дел в Кишиневе. Среди главных проблем столицы специалисты обратили внимание на неэффективное администрирование, коррупционные схемы, отсутствие стратегического мышления у лиц, в руках которых находятся реальные рычаги управления городом.
Как следствие, в Кишиневе затруднено внедрение инновационных проектов, существуют серьезные проблемы с общественным транспортом, плохими дорогами, сложная ситуация в социальной сфере, экологии и т.д.
В мероприятии принимали участие:
— доктор архитектуры, бывший первый заместитель главного архитектора Кишинева Валерий ЛУПАШКУ;
— муниципальный советник Александр ОДИНЦОВ;
— эксперт "Ассоциации науки, инноваций и технологии" (АНИТ) Игорь САМОХВАЛОВ.
Полную запись пресс-конференции можно посмотреть по этой ссылке.
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