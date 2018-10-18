Молдавские журналисты пообщались с Марией Захаровой

16 октября в пресс-центре Sputnik Молдова прошел видеомост с пресс-секретарем МИД России Марией Захаровой, которая ответила на вопросы СМИ.

В ходе видеомоста Москва — Кишинев — Таллинн — Тбилиси пресс-секретарь МИД России Мария Захарова ответила на многочисленные вопросы журналистов, представляющих различные телеканалы, информационные агентства и другие СМИ Молдовы, Грузии и Эстонии.

Говоря о молдавско-российских отношениях, она, в частности, подчеркнула, что "отношения развиваются, хотя они, конечно, осложнены внутриполитической обстановкой в Молдове. Мы наблюдаем и анализируем все процессы, порой противоречивые, как и заявления государственных деятелей Молдовы и различных ветвей власти, и, несмотря на это, мы пытаемся развивать полноценные отношения, хотя делать это не просто".

Также пресс-секретарь МИД РФ ответила на вопросы о позиции России на предстоящих парламентских выборах в РМ, о российских военных в Приднестровье, о биологических лабораториях в регионе и другие.