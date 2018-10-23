Российские артисты: спасибо Молдове за прекрасный фестиваль

В понедельник, 22 октября, в 18:00 в пресс-центре Sputnik Молдова состоялся брифинг российских участников международного фестиваля "Созвездие талантов", который завершился на прошлой неделе в Кишиневе.

Фестиваль проходил в Молдове уже во второй раз. Как подчеркнули участники мероприятия, статус этого детско-юношеского фестиваля особенный, учитывая тот факт, что он проходил под эгидой ЮНЕСКО. В этом году в нем приняли участие представители 19 стран.

"Любой фестиваль необходим для сближения культур всех народов без исключения. Молдова - именно та теплая республика, которая может собрать под своим крылом огромное количество стран", - отметила руководитель российской делегации фестиваля "Созвездие талантов" Армина Авалян.

Она также сказала, что "в этом году фестиваль прошел на высоком уровне в театре "Джинта Латина". Сцена была очень хорошо подготовлена. Организаторы сделали все, чтобы дети почувствовали себя настоящими звездами".