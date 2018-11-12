Впечатляющий успех молдавских спортсменов на Чемпионате мира

Молдавские борцы великолепно выступили на чемпионате мира по боевым искусствам, который прошел в Италии в городе Каррара, заявил в пресс-центре Sputnik Молдова председатель Национальной федерации "Воевод" Николай Паскару.

"Это был особенный чемпионат для нас, потому что мы действительно на протяжении года серьезно к нему готовились. Это событие собрало более шести тысяч спортсменов из более чем ста стран", - отметил Паскару.

В разных весовых категориях по две золотые медали завоевали Сергей Кириак и Николае Делеу по кикбоксингу и К-1. Также золото принесли Молдове Василе Збырня (К-1), Думитру Острован (кикбоксинг). Ян Бырнат и Денис Цапу (оба К-1) получили серебро. Бронзу отвоевал Крецу Денис в боях ММА.

Руководители Национальной федерацией борьбы "Воевод" рассказали о подробностях чемпионата и секрете успеха нашей команды.