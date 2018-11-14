В Кишиневе на чемпионате Европы выступят звезды карате

17-18 ноября в Молдове в спортивном комплексе Футзал Арена FMF Чореску пройдёт Кубок Европы среди юниоров и Чемпионат Европы среди взрослых в абсолютной весовой категории.
Лучшие представители Европейских стран соберутся для того, чтобы определить сильнейших бойцов континента и участников предстоящего абсолютного Чемпионата Мира по карате киокушинкай, который пройдёт в 2019 году в Токио.
О предстоящем событии рассказали:
— тренер молодёжной сборной Молдовы, руководитель клуба "Хатман" Тимофей ФУРДУЙ;
— тренер национальной сборной Молдовы по "ката", руководитель клуба "Ояма" Игорь БОГДАНОВИЧ;
— главный тренер национальной сборной Молдовы, президент Национальной Спортивной Федерации Карате Киокушинкайкан Молдовы Траян ВЕЛИКСАР.