В Кишиневе на чемпионате Европы выступят звезды карате

В среду, 14 ноября, в пресс-центре Sputnik Молдова прошла пресс-конференция на тему: "Впервые в Молдове пройдет абсолютный Чемпионат Европы по полноконтактному карате".

17-18 ноября в Молдове в спортивном комплексе Футзал Арена FMF Чореску пройдёт Кубок Европы среди юниоров и Чемпионат Европы среди взрослых в абсолютной весовой категории.

Лучшие представители Европейских стран соберутся для того, чтобы определить сильнейших бойцов континента и участников предстоящего абсолютного Чемпионата Мира по карате киокушинкай, который пройдёт в 2019 году в Токио.

О предстоящем событии рассказали:

— тренер молодёжной сборной Молдовы, руководитель клуба "Хатман" Тимофей ФУРДУЙ;

— тренер национальной сборной Молдовы по "ката", руководитель клуба "Ояма" Игорь БОГДАНОВИЧ;

— главный тренер национальной сборной Молдовы, президент Национальной Спортивной Федерации Карате Киокушинкайкан Молдовы Траян ВЕЛИКСАР.