Наши соотечественники в России хотят стабильности в Молдове

Откровенный разговор состоялся между представителями молдавской диаспоры в РФ, СМИ и советником президента РМ.

В ходе пресс-конференции в формате видеомоста Кишинев – Москва представители молдавской диаспоры в России рассказали о современной жизни наших соотечественников. Около 450 тысяч молдавских граждан работают сегодня в РФ – такая цифра была озвучена в ходе мероприятия председателем Федеральной Национально-Культурной Автономии (ФНКА) Молдаван России Людмилой Корсун.

© Sputnik / Alexander Natruskin Корсун: разобщенность – это часть нашего менталитета

Как выяснилось, многие граждане Молдовы, работающие в России, нуждаются в помощи и поддержке, в том числе информационной, юридической и другой.

На пресс-конференции советник по юридическим и институциональным вопросам, представитель президента Республики Молдова в Парламенте и Правительстве Максим Лебединский ответил на ряд вопросов соотечественников, в частности, о порядке "миграционной амнистии" для граждан Молдовы в РФ.

Касаясь предстоящих в Молдове парламентских выборов, представители молдавской диаспоры высказали пожелания, чтобы политические силы сохраняли в Молдове стабильность и больше помогали соотечественникам за рубежом.

В ходе видеомоста поднимались и другие актуальные вопросы. Полную запись мероприятия можно посмотреть по этой ссылке.

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