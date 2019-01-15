Особенности развития молдавской экономики

В четверг, 10 января в пресс-центре Sputnik Молдова прошла пресс-конференция на тему: "Перспективы и прогнозы развития молдавской экономики в 2019 году".

Как развивалась молдавская экономика в 2018 году? Какие сегодня настроения в молдавском предпринимательском сообществе? Возможен ли экономический прорыв в Молдове? Как добиться устойчивого и ощутимого роста благосостояния наших граждан? Какие прогнозы развития отечественной экономики в 2019 году? Эти и другие актуальные вопросы экономического развития обсудили эксперты:

— главный редактор газеты "Экономическое обозрение Логос-пресс" Дмитрий КАЛАК;

— экономический эксперт Галина ШЕЛАРЬ.

Полную запись пресс-конференции можно поcмотреть по этой ссылке.