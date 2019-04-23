Юные молдавские футболисты стали послами дружбы в Испании

На турнире "Футбол для дружбы", который пройдет в конце мая в Мадриде, нашу страну представят молодые футболисты до 13 лет, выступающие за различные клубы страны.

В Кишиневе прошла презентация молдавских участников турнира "Футбол для дружбы" (F4F), который пройдет в Испании в конце мая – начале июня 2019 года.

Информационное агентство Sputnik Молдова стало генеральным информационным спонсором нашей команды.

На пресс-конференции, которая прошла в пресс-центре Sputnik Молдова, руководитель агентства Sputnik Молдова Владимир Новосадюк, подчеркнул, что благодаря таким акциям Молдова получает отличную возможность продвигать позитивный имидж страны за рубежом.

В свою очередь, юные футболисты рассказали о своих ожиданиях от поездки и об имидже страны.

"Если мы будем принимать участие в турнире, значит наша страна что-то значит. Мы можем что-то показать, у нас есть молодые таланты, мы можем заявить о своей стране", - сказал Думитру Дьяков.

Турнир F4F (Footbal for friendship) пройдет с 28 мая по 2 июня 2019 года в столице Испании.