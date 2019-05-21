Проект SputnikPro расширил горизонты для журналистов из Молдовы - фото

Более 45 представителей средств массовой информации и студентов из различных регионов Молдовы, включая Приднестровье, посетили первую лекцию в рамках нового проекта SputnikPro.

Международный образовательный проект SputnikPro официально стартовал в Молдове. Первым лектором для молдавской аудитории стала заместитель главного редактора МИА "Россия сегодня" Наталья Лосева.

На ее лекцию "Ключевые тренды в современных условиях медиа" приехали более 45 представителей средств массовой информации и студентов из различных регионов Молдовы, включая Приднестровье. Смотрите в фотоподборке некоторые моменты этой встречи.

SputnikPro – проект международного информационного агентства и радио Sputnik для журналистов, студентов профильных вузов, сотрудников пресс-служб и других специалистов медиасферы, направленный на обмен опытом с зарубежными коллегами, развитие медиакоммуникаций и профессиональных связей. SputnikPro был запущен в марте 2018 года.

За время существования проекта в разных форматах в нем приняли участие представители более 80 стран. Мастер-классы SputnikPro ранее прошли в Абхазии, Азербайджане, Армении, Белоруссии, Греции, Грузии, Индии, Киргизии, Китае, России, Турции, Эстонии и Южной Осетии.

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