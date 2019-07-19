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Фото из пресс-центра

Славянский базар-2019: Лидия Исак и Анастасия Барбэ покорили публику

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  • Анастасия Барба, Константин Москович, Лидия Исак и Сергей Орлов
  • Лидия Исак
  • Константин Москович Лидия Исак
  • Константин Москович
  • Анастасия Барба
  • Анастасия Барба и Константин Москович
  • Анастасия Барба
  • Анастасия Барба
  • Итоги выступления молдавских исполнителей на Славянском Базаре
  • Итоги выступления молдавских исполнителей на Славянском Базаре
© Sputnik / Vladimir Polusatov
Анастасия Барба, Константин Москович, Лидия Исак и Сергей Орлов

Самое приятное впечатление произвели на публику и жюри международного фестиваля выступления молдавских певиц.

В Витебске (Белоруссия) прошел один из самых престижных культурных фестивалей Европы "Славянский базар " – уже 28 по счету. В этом году на фестивале выступили представители 41 страны, представляющих несколько континентов. Среди них были участники из России, Украины, Белоруссии, Польши, Сербии, Румынии, Китая, США, Кубы, Уругвая, Израиля и других стран. С 11 по 15 июля конкурсанты радовали зрителей своими песнями.

Анастасия Барба, Константин Москович, Лидия Исак и Сергей Орлов
© Sputnik / Vladimir Polusatov
Славянский базар-2019: несомненный успех молдавских артистов

Трансляции концертов "Славянского базара" обеспечивал международный спутниковый телеканал "Беларусь 24", благодаря чему жители разных уголков планеты смогли увидеть в прямом эфире выступления исполнителей.

Очень приятно, что участницы из Молдовы добились на конкурсе успехов и были отмечены призами.

Лидия Исак получила специальную премию "Через музыку к содружеству" от телеканала "Мир", а юная исполнительница Анастасия Барбэ завоевала второе место в детском конкурсе.

По приезду на родину, наши участники "Славянского базара" первое заявления для СМИ сделали в пресс-центре Sputnik Молдова.



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