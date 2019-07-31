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Фото из пресс-центра

Медалисты олимпийского фестиваля – гордость Молдовы

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  • Константин Кириллов, Юлиана Дабижа, Михаела Самоил, Лариса Попова, Нина Кэпэцинэ и Паулина Цуркан
  • Михаела Самоил, Лариса Попова, Нина Кэпэцинэ
  • Нина Кэпэцинэ
  • Лариса Попова
  • Паулина Цуркан
  • Михаела Самоил, Лариса Попова, Нина Кэпэцинэ
  • Нина Кэпэцинэ
  • Паулина Цуркан
  • Лариса Попова
  • Юлиана Дабижа
  • Михаела Самоил
  • Юлиана Дабижа
  • Константин Кириллов, Юлиана Дабижа, Михаела Самоил, Лариса Попова, Нина Кэпэцинэ и Паулина Цуркан Успех молдавских спортсменов на олимпийском фестивале в Баку
  • Константин Кириллов
  • Михаела Самоил, Паулина Цуркан, Константин Кириллов, Юлиана Дабижа и Нина Кэпэцинэ
  • Успех молдавских спортсменов на олимпийском фестивале в Баку
© Sputnik / Miroslav Rotari
Константин Кириллов, Юлиана Дабижа, Михаела Самоил, Лариса Попова, Нина Кэпэцинэ и Паулина Цуркан

В Sputnik Молдова прошла пресс-конференция, на которой обсуждались итоги выступления молдавской сборной на XV Европейском юношеском летнем олимпийском фестивале "Баку 2019".

КИШИНЕВ, 31 июл - Sputnik. Молдавские спортсмены достойно представили свою страну на международном олимпийском фестивале, который проходил в столице Азербайджана с 21 по 27 июля. 

Медалисты Баку – будущее молдавского спорта
© Sputnik / Vladimir Polusatov
Медалисты Баку – будущее молдавского спорта

Спортивные результаты говорят сами за себя – пять медалей – серебро и бронза. Казалось бы, не много. Но всё познается в сравнении. Среди 46 стран, принявших участие в соревнованиях, Молдова заняла 31 место, опередив Грецию, Сербию, Литву, Португалию, Латвию и другие. В копилке наших олимпийцев столько же медалей сколько у Дании, Хорватии и Эстонии, при этом, больше чем у Австрии, Болгарии, Израиля, Швейцарии. Вот такая познавательная статистика.

К слову сказать, первое место у сборной России – 66 медалей, из них 28 золотых. Второе место у Великобритании – 25 медалей, из них 11 золотых. Разрыв, как мы видим, огромный.

Чтобы попасть в двадцатку лучших нам не хватило лишь золотых медалей – но они обязательно будут, или хотя бы одна. Для этого важно, чтобы государство поддерживало финансово отечественных спортсменов на достойном уровне, иначе высоких результатов не видать. А талантов в Молдове много.

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