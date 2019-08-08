Приднестровское чудо – гордость всей Молдовы: фоторепортаж

Успех танцевального клуба "Экспрессия" из Тирасполя, который был продемонстрирован на международных соревнованиях по танцевальному спорту в Китае, вновь показал: у нас есть прекрасное, талантливое, очаровательное молодое поколение, которое при правильном руководстве может достичь невероятных высот.

Напомним, что в китайском городе Шэньчжэнь прошли престижные соревнования по танцевальному спорту – "China Open - World Cup Shenzhen 2019". Наши юные спортсмены блистательно выступили. Команда Молдовы впервые вошла в тройку лучших, немного уступив победителям – явным фаворитам турнира сборной Украине. В борьбе за второе место наша команда немного уступила хозяевам площадки – спортсменам из Китая. Тем не менее, очевидно, что для молдавской команды – это настоящий успех, ведь позади остались представители великих спортивных держав – в том числе, России и Великобритании.

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На пресс-конференции тренер, президент Sport Dance Masters of Moldova, многократный чемпион Молдовы среди профессионалов Андрей Андроник рассказал, что до поездки на соревнования в Китай, перед командой была поставлена задача – третье место – и эта задача была выполнена. Что ж, поздравляем, и желаем нашим детям новых успехов!

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