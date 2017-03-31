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Павильон международного информационного бренда Sputnik , архивное фото

TASR разрывает контракт со Sputnik под давлением властей

© Sputnik/ Алексей Даничев
Пресс-релизы
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Словацкое информационное агентство TASR расторгло контракт с агентством Sputnik через сутки после подписания

КИШИНЕВ, 31 мар — Пресс-служба Sputnik. Спустя сутки после объявления о подписании соглашения, информационное агентство TASR опубликовало новость о начале процедуры расторжения контракта с информационным агентством и радио Sputnik.

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© Sputnik/
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Новость о расторжении контракта последовала за информацией о том, что Комитет по культуре и СМИ словацкого парламента пригласил на свое заседание директора агентства TASR Ярослава Резника, чтобы он объяснил суть сотрудничества со Sputnik. Одновременно с этим крупные чешские и словацкие СМИ начали массово обвинять TASR в подписании соглашения "с прокремлевским агентством".

Комментарий пресс-службы Sputnik: "Очевидно, что ЕС планомерно отказывается от свободы слова и пытается установить диктат источников. Руководство TASR лишний раз подтвердило, что именно власти указывают, с кем дружить и с кем воевать прессе в Словакии".

Важно отметить, что на протяжении всего периода согласования контракта со Sputnik руководство TASR ни секунды не сомневалось в надежности и профессионализме Sputnik. Подтверждение тому —  слова главного редактора агентства TASR Ярослава Резника, который на стадии переговоров по заключению соглашения о сотрудничестве заявлял, что "TASR всегда рад сотрудничать с надежными СМИ за рубежом".

Sputnik неоднократно подвергался ограничению законной деятельности со стороны властей в странах ЕС. Так, в ноябре 2016 года Европейским парламентом была принята резолюция"Стратегические коммуникации ЕС как противодействие пропаганде третьих сторон", которая направлена на то, чтобы ограничить деятельность таких СМИ, как Sputnik.

Sputnik
© Sputnik/ Konstantin Chalabov
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Кроме того, страны Балтии активно препятствуют профессиональной деятельности Sputnik. Весной 2016 года сайт Sputnik Латвия был заблокирован в доменной зоне.lv якобы из-за нарушения постановления Совета ЕС об ограничительных мерах "в связи с угрозой территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины". В феврале этого года стало известно, что эстонские спецслужбы рекомендовали госчиновникам отказаться от общения с сотрудниками Sputnik.

В январе 2017 года стало известно, что Baltic News Service разрывает контракт со Sputnik Литва.

Sputnik (sputniknews.com) — новостное агентство и радио с мультимедийными информационными хабами в десятках стран. Sputnik включает в себя сайты более чем на 30 языках, аналоговое и цифровое радиовещание, мобильные приложения и страницы в социальных сетях. Новостные ленты Sputnik круглосуточно выходят на английском, арабском, испанском и китайском.

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