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Конкурс Перспектика (Sputnik Молдова)

Sputnik запускает онлайн-голосование в рамках конкурса "Перспектива"

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Принять участие в голосовании, которое продлится до 2 мая 2017 года включительно, может любой интернет-пользователь

КИШИНЕВ, 4 апр — Sputnik. Информационное агентство и радио Sputnik Молдова открыло онлайн-голосование в рамках второго Национального конкурса молодых журналистов "Перспектива". Принять участие в голосовании, которое продлится до 2 мая 2017 года включительно, может любой интернет-пользователь, выбрав понравившиеся работы на сайте конкурса

В голосовании участвуют работы, отобранные жюри конкурса из общего числа поданных в четырех номинациях  — "Лучшая обзорная или аналитическая статья", "Лучшее интервью", "Лучшее фото" и "Лучшее видео". Победители конкурса с указанием призовых мест будут объявлены 18 мая.

Призовой фонд конкурса составит 1200, 1000 и 800 леев за первое, второе и третье место соответственно в каждой из номинации. Церемония награждения финалистов конкурса пройдет в Международном пресс-центре Sputnik Молдова в мае 2017 года.

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© Sputnik/
Положение о II Национальном конкурсе молодых журналистов "Перспектива"

Национальный конкурс молодых журналистов "Перспектива" учрежден информационным агентством и радио Sputnik Молдова в 2015 году. Цель конкурса — привлечь общественное внимание к задачам современной журналистики и поддержать молодых авторов республики в их стремлении к профессиональному мастерству. Второй Национальный конкурс молодых журналистов "Перспектива" стартовал в Молдове 20 декабря 2016 года. Темами конкурса стали проблемы, с которыми сталкивается молодое поколение: вопросы семейных и межличностных взаимоотношений, образования и трудоустройства, культурного и духовного развития.

В состав жюри конкурса в 2017 году вошли ведущие эксперты страны в сфере журналистики и медиа Республики Молдова: руководитель Sputnik Молдова, председатель жюри конкурса Владимир Новосадюк; генеральный директор агентства "Новости-Молдова" Рита Цвик; ректор Славянского университета Республики Молдова Татьяна Млечко; доцент Кафедры радио и телевидения Молдавского государственного университета Борис Парфентьев; директор телеканала "РТР-Молдова" Евгений Сергеев; главный редактор газеты "Комсомольская правда" в Молдове Сергей Чуриков; заместитель генерального директора радиостанции "Poli Disc — Новое Радио" Андрей Коваленко; генеральный директор группы компаний "DIXI Media" Дан Лозован; главный редактор газеты "Аргументы и Факты в Молдове" Елена Шатохина; директор телевизионного канала "EuroTV" Дмитрий Китороагэ; координатор телевизионных проектов "Телерадио-Молдова" Людмила Барбу; фотожурналист Игорь Взоров.

Павильон международного информационного бренда Sputnik
© Sputnik/ Алексей Даничев
Состав жюри второго конкурса молодых журналистов "Перспектива"

Sputnik Молдова начал работу в стране в мае 2015 года. Активы агентства включают информационный портал на молдавском и русском языках, радиоресурс и высокотехнологичный мультимедийный пресс-центр. Новостной портал Sputnik Молдова входит в ТОП-10 интернет-СМИ страны*. Sputnik Молдова является частью международного информационного агентства и радио с мультимедийными информационными хабами в десятках стран. Sputnik включает в себя сайты более чем на 30 языках, аналоговое и цифровое радиовещание, мобильные приложения и страницы в социальных сетях. Для подписчиков новостные ленты Sputnik круглосуточно выходят на английском, арабском, испанском и китайском языках.

* По данным LiveInternet на февраль 2017 года.

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Теги:
конкурс "Перспектива", жюри, работы, журналист, конкурс, Sputnik, Елена Шатохина, Людмила Барбу, Дмитрий Китороагэ, Дан Лозован, Андрей Коваленко, Сергей Чуриков, Игорь Взоров, Рита Цвик, Владимир Новосадюк, Евгений Сергеев, Борис Парфентьев, Татьяна Млечко, Молдова, Масс-медиа
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