Французы, немцы и британцы связывают успех правых партий с бездействием властей

КИШИНЕВ, 6 апр — Sputnik. Более трети немцев (43%) считают, что одной из причин роста популярности правых партий в Европе являются пустые обещания, которые давались электорату. Такой же позиции придерживается 33% британцев и 45% французов, как показали результаты опроса Sputnik.Мнения, который проведен компанией TNS Global для информационного агентства и радио Sputnik.

© AFP/ Philippe Huguen Sputnik.Мнения: опрос выявил большое число евроскептиков в ЕС

У респондентов спросили, в чем они видят главную причину растущих рейтингов таких партий, как «Альтернатива для Германии» (AfD), «Национальный фронт» (Франция) и Партия независимости Великобритании.

Среди факторов популярности этих партий французы, немцы и британцы назвали большое число мигрантов и неудачную экономическую политику. Мнения французов разделились поровну: 45% считают, что на популярность националистов повлияли невыполненные обещания, еще столько же назвали в качестве причины большое число мигрантов. Жители Германии склонны объяснять рост популярности правых скорее высоким уровнем миграции (52%), чем неудачной экономической политикой (17%). Почти половина британцев (49%) отметила большое число мигрантов как причину популярности этих партий.

© Sputnik/ Результаты опроса, проведенного Sputnik

На усиливающийся поток мигрантов чаще ссылались респонденты старшего поколения, в основном люди в возрасте от 55 до 64 лет. Молодежь склонна объяснять рост правых запросом общества на проведение социальных реформ.

Опрос был проведен международной исследовательской компанией, занимающейся опросами общественного мнения, TNS Global с 16 по 22 февраля 2017 года. В нем приняли участие 3055 респондента из Германии, Великобритании и Франции.

Справка о проекте Sputnik.Мнения

Международный проект по изучению общественного мнения стартовал в январе 2015 года. Партнерами проекта выступают известные исследовательские компании Populus, Ifop и forsa. В рамках проекта Sputnik.Мнения регулярно проводятся опросы общественного мнения в странах Европы и США по наиболее актуальным социальным и политическим вопросам.

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