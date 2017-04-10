Сирийские фотохроники Sputnik и ВГТРК покажут в Бухаресте

КИШИНЕВ, 10 апр — Sputnik. Выставка "Сирия. Фотохроника войны" откроется 19 апреля на площадке Российского центра науки и культуры (РЦНК) в Бухаресте (бульвар Ласкар Катарджиу, 50).

Выставка пройдет при поддержке Россотрудничества и расскажет о военном конфликте в Сирии сквозь призму судеб, разрушенных войной; покажет будни на авиабазе Хмеймим и работу российских ВКС в ходе антитеррористической операции. Часть экспозиции будет представлена в формате наружной выставки вокруг здания РЦНК. Выставка продлится до 9 мая, вход свободный.

Экспозиция включит работы титулованных журналистов Sputnik — Валерия Мельникова, Ильи Питалева, Михаила Алаеддина, Михаила Воскресенского, а также телеоператоров съемочной группы ВГТРК Виктора Приходько и Александра Пушина, сделанные в разгар военного конфликта в Сирии в 2015 — 2016 гг.

Воспоминания фотокорреспондента информационного агентства и радио Sputnik Валерия Мельникова о командировках в Сирию: "Это было начало 2012 года, после серии антиправительственных выступлений в Сирии началась гражданская война. Страна оказалась расколота на два противостоящих лагеря. Надвигающаяся катастрофа, хаос войны сменили мир и спокойствие. Будущее Сирии и ее граждан исчезло в клубах дыма очередного разорвавшегося снаряда".

© Sputnik/ Валерий Мельников Сирия. Фотохроника войны

Оператор ВГТРК Виктор Приходько о съемках в Сирии: "Фотографирую периодически, но, работая на авиабазе Хмеймим, невозможно было пройти мимо самых красивых самолетов и самых лучших боевых летчиков в мире. Завораживало все!"

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