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Сирия. Фотохроника войны

Сирийские фотохроники Sputnik и ВГТРК покажут в Бухаресте

© Sputnik/ Михаил Алаеддин
Пресс-релизы
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Сорок девять работ фотокорреспондентов информационного агентства и радио Sputnik и операторов Всероссийской государственной телерадиокомпании (ВГТРК) составят экспозицию "Сирия. Фотохроника войны"

КИШИНЕВ, 10 апр — Sputnik.  Выставка "Сирия. Фотохроника войны" откроется 19 апреля на площадке Российского центра науки и культуры (РЦНК) в Бухаресте (бульвар Ласкар Катарджиу, 50).

У компьютера, архивное фото
© Fotolia/ Paolese
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Выставка пройдет при поддержке Россотрудничества и расскажет о военном конфликте в Сирии сквозь призму судеб, разрушенных войной; покажет будни на авиабазе Хмеймим и работу российских ВКС в ходе антитеррористической операции. Часть экспозиции будет представлена в формате наружной выставки вокруг здания РЦНК. Выставка продлится до 9 мая, вход свободный.

Экспозиция включит работы титулованных журналистов Sputnik — Валерия Мельникова, Ильи Питалева, Михаила Алаеддина, Михаила Воскресенского, а также телеоператоров съемочной группы ВГТРК Виктора Приходько и Александра Пушина, сделанные в разгар военного конфликта в Сирии в 2015 — 2016 гг.

Воспоминания фотокорреспондента информационного агентства и радио Sputnik Валерия Мельникова о командировках в Сирию: "Это было начало 2012 года, после серии антиправительственных выступлений в Сирии началась гражданская война. Страна оказалась расколота на два противостоящих лагеря. Надвигающаяся катастрофа, хаос войны сменили мир и спокойствие. Будущее Сирии и ее граждан исчезло в клубах дыма очередного разорвавшегося снаряда".

Сирия. Фотохроника войны
© Sputnik/ Валерий Мельников
Сирия. Фотохроника войны

Оператор ВГТРК Виктор Приходько о съемках в Сирии: "Фотографирую периодически, но, работая на авиабазе Хмеймим, невозможно было пройти мимо самых красивых самолетов и самых лучших боевых летчиков в мире. Завораживало все!"

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Теги:
экспозиция, фото, Российский центр науки и культуры, Sputnik, Михаила Алаеддин, Илья Питалев, Валерий Мельников, Сирия, Бухарест, Общество
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