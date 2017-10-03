Sputnik подвел итоги уникального события в Тирасполе

ТИРАСПОЛЬ, 3 окт — Sputnik. В ходе торжественной церемонии, которая прошла в мультимедийном конференц-зале Приднестровского Государственного Университета им. Т.Г. Шевченко, сертификаты об окончании Школы, а также памятные подарки были вручены 38 слушателям, среди которых как начинающие журналисты, так и сотрудники ведущих СМИ Приднестровья.

© Sputnik / MIROSLAV ROTARI Школа инновационной журналистики в Молдове: пространство общения

В мероприятии приняли участие представители ПГУ, Российского центра науки и культуры в Кишиневе и сотрудники Международного информационного агентства и радио Sputnik, на базе которого в 2016 году был запущен проект "Школа инновационной журналистики".

Во время пяти тематических лекций, которые прошли на площадке ПГУ им. Т.Г. Шевченко с февраля по сентябрь 2017 года, слушатели Школы познакомились с особенностями работы медиа в эпоху digital-технологий и бума развития социальных сетей. В качестве лекторов Школы выступили известные эксперты из России и Молдовы, среди которых генеральный директор радиостанции "Говорит Москва" Владимир Мамонтов, руководитель учебных программ Международного информационного агентства «Россия сегодня» Олег Щедров, продюсер социальных сетей Sputnik стран СНГ и Балтии Сергей Соловей, ректор Славянского университета РМ Татьяна Млечко и продюсер радиостудии Sputnik Молдова Наталья Иовва.

"Число слушателей и их положительное восприятие проекта демонстрируют нам, что школа востребована и остро необходима для профессионального роста журналистов. Поэтому мы приняли решение продолжить ее работу в Приднестровье и начать новый, второй сезон уже в ноябре этого года", — отметил руководитель Sputnik Молдова Владимир Новосадюк.

Руководитель пресс-службы и PR международного информационного агентства Sputnik в странах ближнего зарубежья и Балтии Александра Черняк отметила, что Sputnik Молдова стал новатором и первопроходцем в деле создания Школы инновационной журналистики.

"Ни в какой другой стране, где присутствует Sputnik, подобного проекта до сих пор не было. На основе удачного опыта Кишинева и Тирасполя мы cможем использовать эти наработки и в других странах", — подчеркнула она.

Состоялся первый выпуск Школы инновационной журналистики Sputnik в Тирасполе © Sputnik / IRINA LEAHOVA

Состоялся первый выпуск Школы инновационной журналистики Sputnik в Тирасполе © Sputnik / IRINA LEAHOVA

Состоялся первый выпуск Школы инновационной журналистики Sputnik в Тирасполе © Sputnik / IRINA LEAHOVA

Состоялся первый выпуск Школы инновационной журналистики Sputnik в Тирасполе © Sputnik / IRINA LEAHOVA

Состоялся первый выпуск Школы инновационной журналистики Sputnik в Тирасполе © Sputnik / IRINA LEAHOVA 1 / 5 © Sputnik / IRINA LEAHOVA Состоялся первый выпуск Школы инновационной журналистики Sputnik в Тирасполе

Руководитель представительства Россотрудничества в Республике Молдова Михаил Давыдов подчеркнул важность того, что Школа инновационной журналистики проходит не только в Кишиневе, но и в Тирасполе.

"Важно, что теперь возможность ознакомиться с новыми тенденциями в журналистике, получить новые знания, есть и у тех, кто проживает в Приднестровье. Поскольку СМИ бурно развиваются, Школа инновационной журналистики Sputnik стала большим подспорьем для всех, кто работает в сфере", — сказал Давыдов.

Школа инновационной журналистики в Молдове: пространство общения>>>

Проректор по образовательной политике и менеджмента ПГУ им. Т.Г. Шевченко Лариса Скитская поблагодарила Международное информационное агентство и радио Sputnik и представительство Россотрудничества в РМ за уникальный проект. "Важно, что не только наши молодые журналисты смогли подчеркнуть что-то важное для себя, но и те, кто уже давно профессионально работают в СМИ. Думаю, что это значимое событие не только для ПГУ, но и для Приднестровья", — отметила она.

Школа инновационной журналистики Sputnik начала свою работу на базе Мультимедийного пресс-центра Sputnik Молдова 27 октября 2016 года. Программа Школы включает ежемесячные семинары и мастер-классы по самому широкому спектру актуальных для современной журналистики тем. Особое внимание в работе Школы уделяется особенностям деятельности СМИ в эпоху цифровых технологий и бума в развитии социальных сетей.

© Sputnik / MIROSLAV ROTARI Школа инновационной журналистики Sputnik Молдова расширяет границы

Слушатели Школы узнают о роли и влиянии интернета и социальных медиа на создание и дистрибуцию новостей; о практике создания "горячих" новостей (breaking news), а также правилах организации и проведения прямых текстовых, радио- и видеотрансляций. В качестве лекторов Школы выступают представители национальных и международных СМИ, преподаватели ведущих ВУЗов и известные медиаэксперты.

21 февраля 2017 года Sputnik Молдова, при поддержке Представительства Россотрудничества в РМ и Приднестровского Государственного Университета им. Т.Г. Шевченко, запустил проект "Школа инновационной журналистики Sputnik" в Тирасполе.

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