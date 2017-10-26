Три четверти жителей США, с доходом чуть выше среднего не склонны верить медиа. При этом американцы с еще более высоким достатком считают СМИ объективными

КИШИНЕВ, 26 окт — Sputnik. Значительная часть жителей США не доверяют американским телеканалам и изданиям, показал опрос, который был проведен в рамках проекта Sputnik.Мнения компанией Ifop для информационного агентства и радио Sputnik.

© Sputnik/ Станислав Савельев Европейцы считают, что США влияют на выборы в других странах

Респондентов просили ответить на вопрос, объективны ли американские СМИ или они находятся под влиянием властей и крупного бизнеса. Более половины опрошенных — 59 процентов — считают, что СМИ выражают не свое мнение, а политиков и предпринимателей. По сравнению с 2015 годом доля американцев, придерживающихся такой позиции, выросла на шесть процентов. Чуть более четверти опрошенных назвали прессу "в целом беспристрастной".

Не доверяют масс-медиа в основном республиканцы (78%) и сторонники Дональда Трампа, в то время как среди демократов в беспристрастности СМИ сомневаются чуть менее половины.

В объективности СМИ убеждены в основном жители западных штатов и, как правило, люди с высоким уровнем образования. Ангажированной прессу считают подавляющее большинство протестантов и атеистов, среди католиков такого мнения придерживаются менее половины.

Три четверти жителей США, с доходом чуть выше среднего не склонны верить медиа. При этом американцы с еще более высоким достатком считают СМИ объективными.

Опрос в 2017 году был проведен компанией Ifop с 20 по 27 сентября в США. В опросе приняли участие 802 респондента в возрасте старше 18 лет. Опрос в 2015 году был проведён агентством ICM Research с 1 по 4 мая. Выборка в США составила 2 047 респондентов. В обоих опросах она репрезентирует население по полу, возрасту и географии. Максимальная ошибка выборки для данных в целом по стране составляет +/- 3,1% при доверительной вероятности 95%.

© Sputnik/ Более половины американцев не доверяют своим СМИ

Справка о проекте Sputnik.Мнения

Международный проект по изучению общественного мнения стартовал в январе 2015 года. Партнерами проекта выступают известные исследовательские компании Populus, Ifop и forsa. В рамках проекта Sputnik.Мнения регулярно проводятся опросы общественного мнения в странах Европы и США по наиболее актуальным социальным и политическим вопросам.

Sputnik Молдова начал работу в стране в мае 2015 года. Активы агентства включают информационный портал на молдавском и русском языках, радиоресурс и высокотехнологичный мультимедийный пресс-центр. Новостной портал Sputnik Молдова занимает лидирующую позицию среди интернет-СМИ страны*. Sputnik Молдова является частью международного информационного агентства и радио с мультимедийными информационными хабами в десятках стран. Sputnik включает в себя сайты более чем на 30 языках, аналоговое и цифровое радиовещание, мобильные приложения и страницы в социальных сетях. Для подписчиков новостные ленты Sputnik круглосуточно выходят на английском, арабском, испанском и китайском языках.

* По данным LiveInternet на сентябрь 2017 года.