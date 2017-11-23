Sputnik.Мнения: большинство европейцев хотят улучшения отношений с РФ

КИШИНЕВ, 23 ноя — Sputnik. Абсолютное большинство граждан Германии 87%, Польши 85%, Франции 79% и Великобритании 68% хотят, чтобы отношения между Россией и ЕС улучшились в ближайшем будущем. Опрос был проведен в рамках проекта Sputnik.Мнения компанией Ifop для информационного агентства и радио Sputnik.

Против налаживания связей между Евросоюзом и Россией высказались лишь 9% жителей ФРГ, 11% жителей Франции, 14% жителей Великобритании и 9% жителей Польши. Затруднились с ответом 4% немцев, 6% поляков, 10% французов и 18% британцев.

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Также стоит отметить, что в Великобритании, Германии и Франции респонденты-мужчины и люди с высшим образованием чаще высказывались в пользу дружбы с Россией. Во всех четырех странах за примирение чаще выступали люди старше 65 лет.

Опрос был проведен с 20 по 27 сентября старейшей французской компанией, занимающейся изучением общественного мнения, IFop. В нем участвовали 3228 респондентов старше 18 лет. Выборка репрезентирует население по полу, возрасту, географии. Максимальная ошибка в целом по стране составляет 3,1% при доверительной вероятности 95%.

Справка о проекте Sputnik.Мнения.

Международный проект по изучению общественного мнения стартовал в январе 2015 года. Партнерами проекта выступают известные исследовательские компании Populus, Ifop и forsa. В рамках проекта Sputnik.Мнения регулярно проводятся опросы общественного мнения в странах Европы и США по наиболее актуальным социальным и политическим вопросам.

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Sputnik Молдова начал работу в стране в мае 2015 года. Активы агентства включают информационный портал на молдавском и русском языках, радиоресурс и высокотехнологичный мультимедийный пресс-центр. Новостной портал Sputnik Молдова занимает лидирующую позицию среди интернет-СМИ страны*. Sputnik Молдова является частью международного информационного агентства и радио с мультимедийными информационными хабами в десятках стран. Sputnik включает в себя сайты более чем на 30 языках, аналоговое и цифровое радиовещание, мобильные приложения и страницы в социальных сетях. Для подписчиков новостные ленты Sputnik круглосуточно выходят на английском, арабском, испанском и китайском языках.

* По данным LiveInternet на октябрь 2017 года.